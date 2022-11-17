Yola çıkacaklar dikkat! Trafik durma noktasında
İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte trafik kilitlendi. İBB'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu.
İstanbul'da etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir'de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 17.15 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 85 olarak ölçüldü.
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