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Yolcu uçağı ''bilinmeyen cisim'' yüzünden iniş yapamadı

Yolcu uçağı ''bilinmeyen cisim'' yüzünden iniş yapamadı
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Antalya-Van seferini yapan SunExpress'e ait yolcu uçağı, Van semalarında görülen esrarengiz cisim nedeniyle iniş yapamadı.

Antalya'dan Van'a seyahat etmek üzere dün akşam saat 17.05'te havalanan bir yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na inişe geçtiği sıralarda havada kimliği belirsiz bir cisim tespit edildiği için Diyarbakır'a yönlendirildi.

Kontrol kulesinden alınan talimat üzerine, Van Ferit Melen Havalimanı yerine Diyarbakır Havalimanı'na iniş gerçekleştiren uçaktaki yolcular, durum hakkında kabin görevlileri tarafından bilgilendirildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtemel bir tehdide karşı hava sahasında insansız hava araçları kullanarak detaylı bir tarama yaptı. Yapılan geniş çaplı araştırmalarda herhangi bir cisme rastlanmadığı öğrenildi.

UÇAK VAN'A DOĞRU TEKRAR HAVALANDI

SunExpress'e ait Antalya-Van uçağı, Diyarbakır'a yaptığı zorunlu inişin ardından, iniş izni alması durumunda yeniden havalanmak için havaalanında beklemeye devam etti.

Yolcuların ve uçuş ekibinin güvenliği için gerekli tüm önlemler alındıktan havaalanında beklemeye başladı. Uçuş izni çıkınca Diyarbakır'dan havalanan uçak saat 22.10 sıralarına Van Ferit Melen Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.

Etiketler antalya Van yolcu uçağı esrarengiz cisim
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