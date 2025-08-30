  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yolcu uçağı leylek sürüsüne çarptı... Uçak tek motorla acil iniş yaptı

Yolcu uçağı leylek sürüsüne çarptı... Uçak tek motorla acil iniş yaptı

Yolcu uçağı leylek sürüsüne çarptı... Uçak tek motorla acil iniş yaptı
Güncelleme:

İstanbul'da Sabiha Gökçen-Paris seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, kalkıştan bir süre sonra leylek sürüsüne girdi. Tek motoru arızalanan uçağın pilotu acil durum deklere ederek Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Paris'e gitmek üzere saat 10.30 sıralarında kalkış yapan Pegasus Havayolları'nın Airbus A321 tipi uçağı, havalandıktan kısa süre sonra leylek sürüsüne girdi.

Olayın ardından uçağın bir motorunda arıza meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek 'MAYDAY' çağrısında bulunan pilot, acil iniş talep etti. Ekipler, acil durum deklere edilmesinin ardından aprondan güvenlik önlemi aldı.

Uçak saat 11.00 tek motorla inişini sorunsuz bir şeklide gerçekleştirdi. Uçak kontrol amaçlı seferden çekilirken, yolcular tahsis edilen başka bir uçakla Paris'e gönderildi.

Pilot ve Hava Trafik Kontrolörü arasındaki acil durum konuşması telsiz kayıtlarına yansıdı. (DHA)

 

 

 

DHA

text-ad
Etiketler pegasus Airbus A321 sabiha gökçen havalimanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Mezarlık savaş yerine dönmüştü; gerçek ortaya çıktı! Mezarlık savaş yerine dönmüştü; gerçek ortaya çıktı!
Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Türkiye'nin gizemli güzelleri sahillere geri döndü; görenler gözlerini üzerlerinden alamıyor Türkiye'nin gizemli güzelleri sahillere geri döndü; görenler gözlerini üzerlerinden alamıyor Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti, yine ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti, yine ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları yükseldi CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı!