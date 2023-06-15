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Yolcu uçağında pes dedirten olay! Apar topar gözaltına alındılar

Yolcu uçağında pes dedirten olay! Apar topar gözaltına alındılar
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Kayseri-İstanbul seferini yapan uçakta ''İlla uçağı mı bombalayalım'' diyen 2 yolcu uçaktan indirilerek, haklarında işlem yapıldı.

Gece saat 03.50'de Kayseri- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait uçaktaki 2 yolcu, business bölümünde yolculuk yapmak istedi. İstekleri reddedilen şahıslar, hostesleri "İlla uçağı mı bombalayalım" diyerek tehdit etti.

Hostesler durumu pilotlara bildirince uçak kalkmadı. İhbar üzerine havaalanına gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı. Şahıslara 'tehdit' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Uçak daha sonra havalandı.

İHA

Etiketler yolcu uçağı kayseri istanbul
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