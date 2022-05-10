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Yolculara düşen uçak fotoğrafları gönderilince sefer iptal edildi

Yolculara düşen uçak fotoğrafları gönderilince sefer iptal edildi

İsrail'de kalkışa hazırlanan Anadolu Jet uçağında bulunan yolcuların cep telefonuna mesaj olarak düşen uçak fotoğrafları paniğe neden oldu. Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından kalkış iptal edildi.

Anadolu Jet'in Tel-Aviv İstanbul seferini yapacak olan yolcu uçağı 165 yolcusuyla kalkış için pist başına ilerlemeye başladı.

Bu sırada uçakta bulunan yolcuların cep telefonuna düşen bir uçağın fotoğrafı geldi. Yolcuların durumu kabin ekibine bildirmesinin ardından uçağın kaptan pilotu Ben Gurion Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Uçağın park yerine geri dönmesinin ardından uçağa güvenlik güçleri geldi. Emniyet güçlerinin uçak içerisinde güvenlik kontrollerinin sürdürdüğü öğrenildi. 

AA

Etiketler anadolu jet uçağı
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