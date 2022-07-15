Yolcuların sıkışıklık kavgası: Metrobüs yolunca kovalamaca

Metrobüs’te sıkışıklıktan dolayı iki grup arasında çıkan kavgada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Merter Metrobüs Durağı'ndan İncirli Metrobüs Durağı'na seyir halinde olan metrobüste yaşandı. İddiaya göre, iki kişi küfürlü bir şekilde yolculardan ilerlemelerini istedi. Bunun üzerine metrobüste bulunan 3 kişi, küfredenlere tepki gösterdi. Daha sonra çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

SEFERLER AKSADI

Metrobüsten inen kişiler, karşı tarafı metrobüs yolunda kovalamaya başladı. İki kişiyi yakalayamayan grup, metrobüse binerek yolculuğuna devam etti. Kavga nedeniyle metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.