Yolcunun valizinden 3 bin 33 adet Tıbbi Sülük çıktı!

hbar üzerine kontrole başlayan Sabiha Gökçen Havalimanı görevlileri gördükleri manzara karşısında şoke oldular.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılan kontroller sırasında Kırgızistan’a gitmek isteyen yolcunun valizinden 3 bin 300 adet canlı Tıbbi Sülük çıktı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kırgızistan pasaportlu bir yolcunun valizinde arama yaptı.



Manas Havalimanı'na gitmek isteyen yolcunun valizinin içerisinde canlı tıbbi sülük (Hirudo Verbana) olduğu tespit edildi.Bunun üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne haber verildi.

İhbar üzerine harekete geçen Su Kontrol görevlileri yasadışı yolla izinsiz olarak Türkiye’den çıkarıldığı tespit edildi.

Ekipler, 3 bin 300 adet canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana)'e el konuldu. El konulan sülükler canlı olduğundan doğal yaşam alanlarına bırakılmıştır. şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.