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  3. 25 Ağustos 2018 13:10

Yolda skandal ! Çocuklar bagajda yolculuk ediyor

Şanlıurfa'da bir otomobilin bagajında 5 çocuğun yolculuk etmesi görenleri şoke etti.

Yolda skandal ! Çocuklar bagajda yolculuk ediyor
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Şanlıurfa'da bagajında 5 çocuğun oturduğu hareket halindeki otomobili görenler gözlerine inanamadı.

Atatürk Bulvarı'nda dün gece ilerleyen sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin kapağı açık bagajında 6- 7 yaşlarında 5 çocuk otururken görüldü.

Görenleri hayrete düşüren çocukların tehlikeli yolcuğunu görenler, sürücüye tepki gösterdi. Bagajda oturup ayaklarını dışarıya sarkıtan çocukların bulunduğu otomobilin sürücüsü, tehlikeye rağmen vatandaşların uyarısına aldırmadan aracıyla ilerleyip gözden kayboldu.

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