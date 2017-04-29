Yolda yürürken ayağı takıldı, demir parmaklığa sağlandı

Korkunç olay geçtiğimiz perşembe günü Alemdağ Caddesi’nde meydana geldi. Her gün binlerce yayanın kullandığı kaldırımda ağaçların etrafına konulan demir parmaklıklar can aldı.

Emekli olduğu öğrenilen 78 yaşındaki İsmail Çamurcu isimli vatandaş eşi ve kızıyla birlikte İzmir’den İstanbul’a gezmeye gelmişti. Ancak bilmediği bir tuzak yürüdüğü kaldırımda onu bekliyordu…

Kalabalığın arasında eşi ve kızının arkasından yürüyen Çamurcu, ağacın etrafındaki demir korkulukları fark etmedi. Ayağı takıldı ve öne doğru düştü. O sırada elleriyle de kendini koruyamayınca korkuluğun sivri uçları başına denk geldi.

“ŞAKAĞINA SAPLANMIŞTI”

TGRT muhabiri Emre Kol’a konuşan dehşetin görgü tanıkları, “Demirler adamın şakağına saplanmıştı. Ağzından kanlar filan akıyordu. Hiçbir yeri yere değmeyecek şekilde demirin üstünde kalmıştı” diyerek o anları anlattı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DE ÇIKARAMADI

Hareketsizce orada kalan adamı gören vatandaşların haber vermesiyle olan yerine gelen sağlık görevlileri de İsmail Çamurcu’yu saplandığı yerden çıkaramadı. Bu kez de devreye itfaiye girdi. Demir kesme makasıyla oradan çıkarılan talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İSTANBUL’UN BİRÇOK YERİNDE GÖRMEK MÜMKÜN!

Ümraniye ve İstanbul’un hemen her yerinde bulunan bu ölümcül tuzaklar vatandaşları isyan ettirdi. Olaya şahit olan ise biran önce bu korkulukların kaldırılmasını istedi.