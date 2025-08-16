  1. Anasayfa
Yolu karıştıran şaşkın sürücü arabasıyla öyle bir yere girdi ki...

Güncelleme:

Ankara'da bir sürücü otomobiliyle alışveriş merkezinin merdivenlerden inmeye çalıştı, olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi'nde bulunan Podium alışveriş merkezinin merdivenlerinde meydana geldi.

İddiaya göre bir sürücü saat 23.30 sıralarında gideceği yolu karıştırarak otomobiliyle AVM merdivenlerinden inmeye çalıştı. Merdivenleri fark ettikten sonra geri manevra yapan sürücü, başarılı olamadı.

Aracıyla merdivenlerden inmeyi sürdüren sürücü, kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıkları sürücün alkollü olduğu iddia etti.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

İHA

