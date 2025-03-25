  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yönetmen ve Youtuber İlker Canikligil gözaltına alındı

Yönetmen ve Youtuber İlker Canikligil gözaltına alındı

Yönetmen ve Youtuber İlker Canikligil gözaltına alındı
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen İlker Canikligil'in sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıl ve gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında Youtube'da yayınladığı bir videosunda alt sınıf olarak adlandırdığı kesime karşı toplu katliam(Order 66) uygulama çağrısında bulunması ve ayrıca X hesabından "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" şeklindeki paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Canikligil, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından ‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından gözaltına alındı.

Canikligil, sosyal medyada tepki çeken yayında “Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).” ifadelerini kullanmıştı.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR ?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı. 2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı. 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve bir Youtube kanalında içerik üretmeye başladı. (DHA)

 Metni Kopyala

 

Etiketler ilker canikligil gözaltı yönetmen Youtuber
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MHP'den ''Bahçeli entübe edildi'' iddialarına yanıt MHP'den ''Bahçeli entübe edildi'' iddialarına yanıt Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ''ses kaydı'' iddialarına noktayı koydu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ''ses kaydı'' iddialarına noktayı koydu Araç sahiplerine para iadesi sürprizi: 619 TL geri ödenecek Araç sahiplerine para iadesi sürprizi: 619 TL geri ödenecek Başsavcılıktan ''İmamoğlu'' yasağı! CHP resti çekti Başsavcılıktan ''İmamoğlu'' yasağı! CHP resti çekti CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki İstanbul'da bir CHP'li belediyeye daha operasyon! İstanbul'da bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasıyla ilgili olay olacak iddia! İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasıyla ilgili olay olacak iddia! İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu
Mauro Icardi'den resmen boşanan Wanda Nara'nın eski bir futbolcu ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi Mauro Icardi'den resmen boşanan Wanda Nara'nın eski bir futbolcu ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi Tarifini kimse bilmiyor! 65 yıldır iftar sofralarını süslüyor Tarifini kimse bilmiyor! 65 yıldır iftar sofralarını süslüyor İstanbul Boğazı'ndaki en çok merak edilen gizemli askeri üs kapılarını açtı İstanbul Boğazı'ndaki en çok merak edilen gizemli askeri üs kapılarını açtı 102 yıl sonra bulundu: Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni keşif 102 yıl sonra bulundu: Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni keşif Dilek İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın annesine hakarete çok ağır tepki Dilek İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın annesine hakarete çok ağır tepki Kayıp olarak aranan 75 yaşındaki kadından 12 saat sonra acı haber geldi Kayıp olarak aranan 75 yaşındaki kadından 12 saat sonra acı haber geldi Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle Çalıntı olduğu da iddia edilmişti ekranların olaylı yeni dizisinin fişi çekildi Çalıntı olduğu da iddia edilmişti ekranların olaylı yeni dizisinin fişi çekildi Dilek İmamoğlu'na imalı hakaretler sonrasında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan savcılara çağrı Dilek İmamoğlu'na imalı hakaretler sonrasında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan savcılara çağrı