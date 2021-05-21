YouTube'den Sedat Peker kararı

Youtube, yayımladığı videolar ile adından sürekli söz ettiren Sedat Peker'e 6. video sonunda onay işareti verdi.

Sedat Peker'in 394 bin takipçisi olan video paylaşım sitesi YouTube'ta; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, gazeteci Hadi Özışık ile kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda kişiye ilişkin yayımladığı videolar izlenme rekorları kırıyor.

İZLENME SAYISI 35 MİLYONU GEÇTİ

Gündemin bir numaralı tartışma konusu olan Peker'in 'Reis Sedat Peker' youtube kanalında yayımladığı 6 videonun toplam izlenme sayısı 25 milyonu aştı.

YOUTUBE ENGELLİYOR İDDİASI

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı 6. videonun da YouTube trendler listesine girmemesi sonrası kullanıcılar platforma bir müdahale olduğunu iddia etmişti.

ONAY VERDİ

Söz konusu iddia tartışılmaya devam ederken, Youtube 6’ncı videosunun ardından Peker'in kanalına 'onay işareti' verdi.