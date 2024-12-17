Yozgat'ta salyangoz yahnisi iddiası ortalığı karıştırdı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Yozgat'ta bir restoranda salyangoz yahnisi satıldığına dair iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Teyit, Yozgat'ta bir restoranda salyangoz yahnisi satıldığı iddia edilen videoyu inceledi. İşte sonuç...

Yozgat'ta bir restoranda salyangoz satıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüleri inceleyen Teyit, videonun nerede çekildiğini tespit etti.

Teyit'in incelemesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Videonun Yozgat’ta çekilmediğini gösteren birkaç ipucu dikkat çekiyor. Mesela videonun 32’inci saniyesinde yer alan bir karede arkada euro işareti (€) ve 'mejillones naturales' yazısı görülüyor. 'Mejillones naturales' İspanyolcada 'doğal midyeler' anlamına geliyor.

Bu, videonun İspanyolca konuşulan ve para birimi olarak euro kullanılan bir ülkede çekilmiş olabileceği yönündeki ilk ipucu.

Tersine görsel arama sonuçları karşımıza 'Ayhan Mortepe' adlı bir YouTube kanalındaki videoyu çıkartıyor. Videoda İspanya’nın Madrid şehrinde olduğunu belirten Mortepe, şehirdeki farklı lezzetleri tanıtıyor.

19 Mayıs 2024’te 'Madrid’de Ne Yenir?' başlığıyla paylaşılan videonun 19.55’inci dakikasından itibaren, Yozgat’ta salyangoz yahni satan esnafı gösterdiği öne sürülen video ile aynı görüntüler başlıyor."

Teyit.org