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  3. 21 Ocak 2018 17:26

YPG paçavraları ateşe verildi

TSK destekli ÖSO mensupları, ulaştıkları köylerde terör örgütü PKK/YPG'ye ait flama ve fotoğrafları ateşe verdi.

YPG paçavraları ateşe verildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, kara harekatına başlanan Kilis’in Gülbaba köyünde yaşayanlar, sınırda toplanarak, askerlere destek verdi. Kara unsurlarının sınırı geçmesinin ardından karşısında terör örgütü PKK/YPG mevzileri bulunan Gülbaba köyü sakinleri, daha önce de taciz ateşlerinin yapıldığı köyün hakim tepesi olan sınırda, uzun demir çubuğa Türk bayrağı astı. Köylüler, Türk bayrağını sınırda göndere çekip, dalgalandırdı. Topçu birliklerinin atışlarının sürdüğü ve seslerinin duyulduğu bölgedeki terör örgütü mevzileri de ateş altına alındı.

SINIRDA BAYRAK DAĞITILDI

Öte yandan Hatay Valiliği’nin çağrısı üzerine Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İlçe Müftüsü Mekki Solmaz, Yalangöz bölgesinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Bölgede Türk bayrakları dağıtıldı. Kırıkhanlılar da Türk bayraklarını ev ve iş yerlerine astı. Reyhanlı Belediyesi’nce de ilçedeki evlere asılması için bayrak dağıtıldı.

PAÇAVRALAR YAKILDI

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının, Kilis’in Gülbaba köyünden Afrin’e karadan girdiği anlar görüntülendi. Sınırı geçen ÖSO güçleri, ulaştıkları köylerde buldukları terör örgütü PKK/YPG’ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe vererek, yaktı.

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