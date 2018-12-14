Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
Yolcu uçağında taciz ! Uyandığında kıyafetleri çıkarılmıştı
Yolcu uçağında taciz ! Uyandığında kıyafetleri çıkarılmıştı
Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi
Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi
Binlerce öğrenciye müjde: Artık e-Devlet'ten bakabileceksiniz !
Binlerce öğrenciye müjde: Artık e-Devlet'ten bakabileceksiniz !
Tren kazasının ardından istifası istenen Bakan'dan flaş açıklama
Tren kazasının ardından istifası istenen Bakan'dan flaş açıklama
Yağan karın rengi değişti ! Görenler gözlerine inanamadı
Yağan karın rengi değişti ! Görenler gözlerine inanamadı
Altına yatırım yapanlar dikkat ! Pazartesi başlıyor
Altına yatırım yapanlar dikkat ! Pazartesi başlıyor
Araç sahipleri dikkat ! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat ! Artık 2 bin 500 TL cezası var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Aralık 2018 16:57

YPG'den yargılanan İngiliz ülkesine kaçmış

YPG'ye katıldığı için yargılanan İngiliz Joe Robinson'un ülkesine kaçtığı ortaya çıktı.

YPG'den yargılanan İngiliz ülkesine kaçmış
A+ A-

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye katıldığı için yargılanan Joe Robinson'ın ülkesine kaçtığı ortaya çıktı... BBC'ye konuşan ve 7.5 yıl hapis cezasıyla yargılanan terörist Robinson, Türk makamlarının izni olmaksızın Türkiye'yi terk ettiğini doğruladı.

Cezasının temyiz mahkemesinde değerlendirilmesi sürecinde şartlı tahliye edilen Robinson, BBC’ye konuştu. Türk makamlarının izni olmaksızın Türkiye’yi terk ettiğini doğrulayan Robinson, “Bu suçlamaları ve verilen cezayı kabul edemezdim. Ben suçlu değilim” dedi.

İngiltere ordusuna mensup eski bir asker olan 25 yaşındaki Robinson, 2017 yılının Temmuz ayında nişanlısı Mira Rojkan ile birlikte Türkiye’de tatil yaparken tutuklandı. Yargılanması sırasında Suriye’de Irak Şam İslam Devleti Örgütü’ne (IŞİD) karşı çatışmalara katılmadığını, gönüllü sağlık görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

2015 yılında Suriye’de çatışmaların yaşandığı bölgeye, gönüllü askeri sağlık görevlisi olarak gittiğini iddia eden Robinson, Suriye’de sivillere yardımcı olduğunu öne sürdü.

Sözcü

ypg , ülke , yargılama , ingiliz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM