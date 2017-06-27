YPG'ye sınır ötesi operasyon geliyor

Türkiye-Suriye sınırını terör örgütlerinden temizlemek isteyen Türkiye, sınır hattına askeri sevkıyat yapıyor. Sıcak bölgeye tanklar ve zırhlı araçlar sevk edilir- ken, TSK'ya bağlı özel birlikler de operasyon için bölgeye gönderildi. Ak Parti'nin bayramlaşma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Türkiye'ye saldıranların başlarını inlerinde ezmeye devam edeceğiz. Ülkemize yönelik her türlü saldırıya kaynağında müdahale edeceğiz" diyerek düzenlenecek operasyonun sinyalini verdi.

SINIR HATTI TEMİZLENECEK

Sabah'tan Uğur Yıldırım'ın haberine göre; Fırat Kalkanı Harekâtı ile Türkiye-Suriye sınırını terör örgütü DEAŞ'tan temizleyen TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yeni hedefinde sınır hattında bir Kürt devleti kurma hazırlığında bulunan YPG/PKK var. Yeni operasyon öncesinde sınır ötesine zırhlı araç sevkıyatına başlayan Türkiye, bayramdan sonra operasyon için düğmeye basacak. Operasyonun hedefinde YPG'nin kontrolünde bulunan Tel Rıfat kasabası, Afrin ve Mining Hava Üssü bulunuyor. Sabah'a konuşan bölgedeki yerel kaynaklar ise operasyon hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

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SÜPÜRME OPERASYONU

Yerel kaynaklar, "Tel Rifat ve Mining Hava Üssü stratejik önem Azez ve Türkiye'nin güvenliği için stratejik öneme sahip noktalar. Uzun süredir YPG/PKK kontrolünde bulunuyor. Bu hem Türkiye için hem de bölgede yaşayan diğer halklar için büyük tehdit oluşturuyor. Hem İdlib tarafında hem de Azez tarafında hazırlıklarımızı tamamladık. Düzenlenecek operasyonla tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi terör örgütleri sınırın 30-35 kilometre güneyine süpürülecek. Bölgede güvenli bir hat kurulacak. İşgal altında bulunan topraklar kurtulacak" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. "Önümüzdeki aylarda biraz daha bu konuda operasyonlarımız hem yoğunlaşacak hem de bu operasyonlarda farklı neticeler de olabilecek" diyen Bakan Soylu, "En önemli yapılan unsurlardan bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın talimatlarını verdikleri, stratejilerini oluşturdukları, konseptini kurdukları terörün riskli olduğu, neşet ettiği yerlerde terörü etkisiz hale getirebilmek ve bunun için de El-Bab'dı, Cerablus'tu, Azez'di ve inşallah önümüzdeki günlerde başka alanlarda, oralarda etkinliği kurmak. Bu bize saldırmadan, bize medeniyetimize, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve kuvvetine saldırmadan gereğini yerine getirme aklıdır ve anlayışıdır. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.