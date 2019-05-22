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YSK İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI
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  3. 22 Mayıs 2019 18:56

YSK 31 Mart yerel seçim kesin sonuçlarını açıkladı

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ile ilgili gerekçeli kararı açıklamasını beklerken, YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti

YSK 31 Mart yerel seçim kesin sonuçlarını açıkladı
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YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti.

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre belediye başkanlıklarında AK Parti yüzde 54,76, CHP yüzde 17,71, MHP 17,20, HDP 4,21, İYİ Parti 1,77, Saadet Partisi 1,55 oy aldı.

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AK Parti yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı.

Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AK Parti yüzde 54,76, CHP yüzde 17,71, MHP 17,20, HDP 4,21, İYİ Parti 1,77, Saadet Partisi 1,55 oy aldı.

Belediye meclis üyeliklerinde AK Parti yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.

Türkiye geneli Büyükşehir Belediye Başkanlığı kesin sonuçları şöyle: 

 

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