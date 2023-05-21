YSK açıkladı: 2'nci turda oy kullanan seçmen sayısı belli oldu

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yurt dışında oy kullanma süreci başladı. YSK'dan alınan bilgiye göre, şu ana kadar 717 bin 612 kişi oy kullandı.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için yurtdışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama için yurtdışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

717 BİN 612 KİŞİ OY KULLANDI

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurtdışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurtdışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.

Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

RANDEVU ALINMASINA GEREK OLMAYACAK

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

DİPLOMATİK KURYELERLE TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

AA