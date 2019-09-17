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  3. 17 Eylül 2019 20:12

YSK açıkladı ! İstanbul'da yenilenen seçimin maliyeti ne kadar ?

23 Haziran tarihinde İstanbul'da yenileme seçiminin maliyeti belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu, 23 Haziran'daki seçimlerin maliyetinin 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı.

YSK açıkladı ! İstanbul'da yenilenen seçimin maliyeti ne kadar ?
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu'na 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini sordu.

Öztürk'ün yazısına Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Erhan Çiftçi'nin verdiği yanıtta, "23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin toplam maliyetinin 40 milyon 656 bin 388 TL olduğu tespit edilmiştir" denildi.

 

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