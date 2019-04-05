YSK Başkanı AK Parti'nin itirazını reddetti

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak 'sahte seçmen kayıtları' nedeniyle ilçede seçimlerin yenilenmesini istedi. Dilekçeyi değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu talebi reddetti. Verilen dilekçede '21 bin sahte seçmen nakli ile organize bir şekilde seçim sonuçlarının değiştirildiği' öne sürüldü. YSK başkanı ise bu konu hakkında daha önce bir açıklama yaparak "Sahte seçmen de yok hayali seçmen de yok" demişti.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'ndan verilen dilekçede "21 bin seçmenin Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonuçlarını CHP adayları lehine değiştireceği de tartışmasızdır" ifadeleri yer aldı." YSK Başkanı Sadi Güven, 22 Ocak 2019'da "Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, sisteme iki kere kayıt olması söz konusu değil. Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok hayali seçmen de yok" şeklinde açıklama yapmıştı.

Dilekçede yer alan ifadeler şu şekilde: "Bugün itibari ile ortaya çıkan tahkikat raporu, savcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturma dosyası ve geçmişte yaptığımız itirazlar sonucu silinen sahte seçmen kayıtları ve emniyet tarafından tespit olunan diğer usulsüz kayıtlar ile sadece bu kişi tarafından İstanbul içi ve İstanbul dışı 21 bin sahte seçmen nakli ile organize bir şekilde seçim sonuçlarının değiştirildiği, gerçek Büyükçekmece İlçesi seçmeninin iradesine ipotek konularak İlçe Belediye Başkan adayımız Mevlüt Uysal’ın kazanmış olduğu seçimin kaybettirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım’ın seçilmesinin engellendiği ortaya çıkmıştır. Tüm bu usulsüzlüklerin soruşturma dosyasından da anlaşılacağı üzere CHP adayları lehine organize edilmesi sebebiyle, taşınan seçmenin de başka bir adaya oy vermeyeceği de tartışmasız olduğuna göre; 21 bin seçmenin Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonuçlarını CHP adayları lehine değiştireceği de tartışmasızdır"

YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Binali Yıldırım da bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada "Mazbatayı kime verirse YSK, başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışıkalmaz. Aradaki fark şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var. Şu anda söylenecek bu kadar. Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Arkadaşlarımızın verdiği bilgi bu yönde. Şu anda gündemde olan hem bazı ilçelerde tüm oylar, bazı ilçelerde geçersizler sayılıyor. Ben şu andaki fotoğrafa göre konuşuyorum." dedi.

SEÇİMİN İPTALİ SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?

"Bakın, biz ne ilçe seçim kuruluyuz, ne il seçim kuruluyuz ne de YSK’yız" diyen Yıldırım, "Yani üzerimize elzem olmayan, vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri YSK’dır. YSK hangi yönde karar verirse versin, başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye bir hukuk devleti. Bilinmesinde fayda var." şeklinde konuştu.

YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN NE DEMİŞTİ?

YSK Başkanı Sadi Güven, hayali seçmenlerle ilgili 22 Ocak 2019'da şu açıklamayı yapmıştı: "Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, sisteme iki kere kayıt olması söz konusu değil. Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok hayali seçmen de yok. Bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 985. Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişinin olduğunu görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü. Listeler askıya çıktıktan sonra da 165 kişiyle ilgili böyle ihbar geldi. Araştırma yapılması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yazı yazdık. 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. 7 kişi dışındaki vatandaşlar seçmen kütüğü listesinden düşüldü. Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişinin oy kullanması mümkün değil. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Rusya'dan göç edip vatandaşlığa kabul edilmiş vatandaşlarımız olabilir. YSK olarak bu benim sorunum değil. Ben sadece bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığına bakarım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişileri de diğer şartları yerindeyse, kısıtlı değilse, 18 yaşını doldurmuşsa, asker değilse seçmen olarak listeye yazarım. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz. Ülkemizde bulunan yabancılara da kimlik veriliyor. Ancak o yabancıların kimlikleri 99 ile başlıyor ve 99'lu numara ile başlayan kimlik belgelerini sistemimiz kabul etmiyor."