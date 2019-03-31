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  3. 31 Mart 2019 23:24

YSK Başkanı Güven'den ''veri kesintisi'' açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, yaptığı açıklamada CHP'nin veri kesintisi iddiasını doğruladı.

YSK Başkanı Güven'den ''veri kesintisi'' açıklaması
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YSK Başkanı Güven, ''Servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam edilmektedir'' dedi.

Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Sonuçlar ve kazananlar Bu aşamada YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Seçim sonuçları, en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. Kesin seçim sonuçlarını en kısa süre içerisinde açıklayacağız. Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanalları sorumluluları hakkında suç duyusunda bulunulmasına kurulumuzca karar verilmiştir.

Servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam edilmektedir.''

sadi güven , ysk
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