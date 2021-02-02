YSK başvuruları e-Devlet'te

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

4 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta sona erecek olan YSK başvuruları, ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak yapılabilecek. Adayların e-Devlet kayıtları için PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Adaylar, ayrıca bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncelleyecek. YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi, 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.