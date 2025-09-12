YSK, CHP kararının gerekçesini açıkladı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Yüksek Seçim Kurumu (YSK), CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırılması ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddine ilişkin kararın gerekçesini açıkladı.

YSK, CHP'nin İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararları ile İstanbul il yönetimi ile ilgili başvurularını 5 Eylül'de görüştü. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar, tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırıldı ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verildi. CHP'nin, il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu ‘Yetki gaspı’ itirazı ise kurul toplantısı sonucunda reddedildi.

'VERİLEN KARARLARIN UYGULANMASI YETKİ GASPI OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ'

Söz konusu kararın gerekçesi yayımlandı. Kararda; seçim kurullarının denetim ve gözetim yetkisinin bulunmadığı seçim öncesine ilişkin işlemler bakımından; 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 29 ve 121'inci maddeleri uyarınca, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanmak suretiyle karar verme yetkisine sahip adli yargı mercilerince verilen kararların uygulanmasının, Anayasa'nın 138'inci maddesi uyarınca yetki gaspı olarak nitelendirilemeyeceği bildirildi.

'USULÜNE UYGUN DEVAM EDEN KONGRE SÜRECİNİN DURDURULMASI YETKİSİ YOK'

Tuzla, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir, Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca, söz konusu ilçelerde başlatılan olağan kongrelerin yapılamayacağına karar verilerek, kongre süreçleri sona erdirilmiş ise de siyasi partilerin, usulüne uygun şekilde başlamış ve devam eden bir kongre sürecinin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmadığından, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca alınan bu kararların tam kanunsuzluk halini oluşturduğu ifade edildi. Öte yandan, diğer ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca aynı doğrultuda alınabilecek kararların kaldırılmasına yönelik talep hakkında, ilçe kongrelerine ilişkin somut bir karar bulunmadığından karar verilmesine imkan bulunmadığı kaydedildi.

Açıklanan nedenlerle; 'Görev gaspının varlığının' ve 'İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki icrasının imkansızlık sebebiyle mümkün olmadığının' tespiti hakkındaki taleplerin reddine karar verildiği açıklandı.

Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarının başlayan kongre sürecini durdurma yetkisi bulunmadığından söz konusu ilçe seçim kurulu başkanlıklarının karar mahiyetindeki yazılarının tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmasına hükmedildiği aktarıldı.

Diğer ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca aynı doğrultuda alınabilecek kararların kaldırılmasına yönelik taleplerin ilçe kongrelerine ilişkin somut bir karar bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği bildirildi. 

