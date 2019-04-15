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  3. 15 Nisan 2019 15:12

YSK CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu, Maltepe'deki oyların sayımının iptal edilmesine itiraz eden CHP'nin başvurusunu görüşecek.

YSK CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe 1'inci ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararına CHP'nin yaptığı itirazı bugün görüşecek.

CHP, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi kararına itiraz etti. Karar üzerine Maltepe'de oy sayımı yeniden başlarken, CHP'nin itiraz dilekçesi, Maltepe İlçe Seçimi Kurulu aracılığıyla YSKBaşkanlığına gönderildi. 

Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi, terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtildi.

YSK, CHP'nin başvurusunu öğleden sonra görüşecek. YSK'nın itiraza ilişkin karar alması bekleniyor.

DHA

ysk , chp , itiraz
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