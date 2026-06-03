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YSK, CHP'nin mutlak butlan itirazının ret gerekçesini açıkladı!

YSK, CHP'nin mutlak butlan itirazının ret gerekçesini açıkladı!
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararına yaptığı itirazı reddetti. Gerekçeli kararda, davanın geçmiş kurultaylara ait olduğu ve YSK'nın mevcut aşamada seçim sürecine müdahale yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) son dönemde yargıya taşınan kurultay süreçleriyle ilgili merakla beklenen kararını açıkladı. CHP yönetiminin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen "mutlak butlan" ve ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı resmi itiraz başvurusu YSK tarafından incelenerek reddedildi.

"Devam Eden Bir Kurultay Yok, Sürece Müdahale Edemeyiz"

Siyasi arenada büyük yankı uyandıran itiraz sürecine nokta koyan YSK, ret kararının temelinde 'zaman ve yetki' unsurlarının yattığını belirtti.

Kurul tarafından açıklanan resmi gerekçede; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın halihazırda devam eden bir kongre veya kurultay sürecini kapsamadığı, aksine geçmişte tamamlanmış olan parti içi süreçlere yönelik olduğu ifade edildi.

Karar metninde yer alan, "Bölge adliye mahkemesi kararı, devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar da bulunmamaktadır" ifadeleriyle, Kurul'un mevcut aşamada partinin seçim takvimine müdahale etme yetkisinin bulunmadığı kesin bir dille vurgulandı.

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Etiketler YSK CHP mutlak butlan itirazı Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayı siyaset
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