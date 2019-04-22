YSK İstanbul seçimleri için yeniden toplanacak !

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını gündemine alındı. YSK'nın İstanbul seçimleri için yaptığı 5.5 süren toplantısı sona erdi. Kurulun yarın saat 11.00'de yeniden toplanacağı belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını gündemine alındı.

İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından başlayan olağan itiraz süreci 17 gün sonra tamamlanabildi. Son olarak Maltepe’de yeniden sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından nihai seçim sonuç belgesi olan İl Birleştirme Tutanağı’nın tanzim edilmesinin ardından yarışı önde bitirdiği tescil edilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak, İBB Başkanlığı görevine resmen başladı. Ancak bir de olağanüstü itiraz süreci var...

YSK, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesine yönelik itirazı bugünkü gündemine aldı.

Başvurunun kurul gündemine alınmasından önce itiraz dilekçelerinin tüm kurul üyelerine dağıtıldığı, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden yaptığı ön çalışmanın da tamamlandığı öğrenildi.

TOPLANTI SONA ERDİ

YSK'nın İstanbul seçimleri için yaptığı 5.5 süren toplantısı sona erdi.

MHP DE İTİRAZ ETMİŞTİ

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

YSK'nin, bugünkü gündem toplantısında bu üç başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor.

ÖN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Başvurunun kurul gündemine alınmasından önce itiraz dilekçelerinin tüm kurul üyelerine dağıtıldığı, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden yaptığı ön çalışmanın da tamamlandığı öğrenildi.

NE KARAR VERİLEBİLİR?

YSK, İstanbul başvurularına ilişkin iki karar verebilir. AK Parti ve MHP’nin itirazı kabul edilebilir ya da reddedilebilir. Kurul’un itirazların kabulüne karar vermesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelir. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmenin 2 Haziran’da yeniden sandık başına gideceği anlamına gelecek. Ret kararı verilmesi halinde ise İstanbul İl Seçim Kurulu’nca tanzim edilen İl Birleştirme Tutanağı sonucu kesin seçim sonucu olacak.

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