YSK kararını verdi: İşte başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
YSK aralarında Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek'in de olduğu 11 adayın başvurusunun kabul edildiğini ve seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22- 27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.
KESİN LİSTE 31 MART'TA YAYIMLANACAK
Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:
Davut Turan
Doğu Perinçek
Erkan Trükten
Halil Murat Ünver
Hilmi Özden
İrfan Uzun
Muhammed Ali Fatih Erbakan
Muharrem İnce
Sinan Oğan
Tevfik Ahmet Özal
Yakup Türkal
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