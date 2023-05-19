YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi kesin sonuçlarını ilan etti.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda seçilme şartı olan %50+1 oy oranını hiç bir aday elde edemediği resmen ilan edilmiş oldu.

YSK'nın açıkladığı sonuçlara göre 1. turda;

- Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan %49,24,



- Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu %45,07,



- Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan %5,28

- Seçimlere 2 gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise % 0,41 oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

28 MAYIS'TA 2'NCİ TUR İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİYORUZ

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarıştı. Ancak adayların hiçbiri yüzde 50+1 oy oranına ulaşamadığı için gözler 28 Mayıs'a çevrildi.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için seçim takvimi işliyor. Gümrüklerde ve yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs Cumartesi günü oy verme işlemi başlayacak Ve 24 Mayıs Çarşamba günü yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. 28 Mayıs saat 17.00'de ise gümrüklerde oy kullanma işlemi tamamlanacak. 28 Mayıs Pazar günü oy verme işlemi sona erdikten sonra önce geçici seçim sonuçları, ardından 1 Haziran'da kesin seçim sonuçları açıklanacak.

Seçim takvimine göre 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından itiraz süreci başladı. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı sırasıyla ilçe seçim, il seçim ve en sonra Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi için YSK'daki itirazlar görüşüldü. İtirazlar üzerine sonucu etkileyecek bir karar verilmediği öğrenildi.