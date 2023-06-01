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YSK, kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak

YSK, kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak
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Milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarına çevrildi. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından toplanacak YSK, bugün kesin sonuçları açıklayacak.

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Gözler kesin sonuçlar için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi.

İl Seçim Kurulu Kararları ve İl Birleştirme Tutanakları'na yapılan itirazları karara bağlayan YSK, kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'de ilan edecek.

Sonuca göre YSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını takdim edecek.

Etiketler YSK kesin seçim sonuçları seçim sonuçları yüksek seçim kurulu
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