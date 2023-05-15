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  3. YSK paylaştı: İşte 28 Mayıs'ta seçmenin karşısına çıkacak yeni oy pusulası

YSK paylaştı: İşte 28 Mayıs'ta seçmenin karşısına çıkacak yeni oy pusulası

YSK paylaştı: İşte 28 Mayıs'ta seçmenin karşısına çıkacak yeni oy pusulası
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turda sonuçlanmamasıyla beraber 14 gün sonra yeniden seçim kesinleşmişti. Yeni seçim için oy pusulası belli oldu.

Muharrem İnce'nin seçimden 3 gün önce çekildiğini duyurmasıyla 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aldı. 2. tura iki isim kalırken oy pusulası da değişti.

YSK YENİ OY PUSULASINI PAYLAŞTI
tura kalamayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan yeni oy pusulasında yer almadı. YSK Başkanı Ahmet Yener, 2. turun oy pusulasında 1. sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikinci sırada ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer alacağını açıklamıştı.

İŞTE 2. TURDAKİ OY PUSULASI

Etiketler erdoğan kılıçdaroğlu pusula ysk
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