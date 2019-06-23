YSK seçimi neden iptal etmişti ? İşte nedeni...

İstanbul’da 31 Mart’ta düzenlenen ve Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesinin ardından 10 milyon seçmen bugün yeniden sandık başına gidiyor.



AK Parti ve MHP’nin itirazları sonrası YSK, 6 Mayıs’ta tartışmalı bir karara imza atarak “kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 754 sandıkta görev alan sandık başkanlarının kanuna aykırı bir biçimde seçildiği” gerekçesiyle oy çokluyla seçimleri iptaline karar verdi.

31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti’nin talebi üzerine tüm geçersiz oyların, İstanbul’un bazı bölgelerinde ve Maltepe’nin tamamında da bütün oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Binlerce sandıkta yapılan sayım sonucu 21 bin 462 olan farkın 13 bin 794 düştüğü açıklandı. Seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak göreve başladı. Ancak AK Parti’lilerin seçimde usulsüzlük iddiaları mazbatanın verilmesinin ardından devam etti. YSK’nın yeniden sayıma ilişkin itirazları reddetmesinin ardından AK Parti ve MHP seçimin iptali için başvuru yaptı. İtirazları değerlendiren YSK, 6 Mayıs’ta 31 Mart seçimlerinin iptaline ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarına karar verdi. 4 muhalif oya karşı 7 oyla alınan, YSK’nin bazı sandık görevlilerinin kamu görevlisi olmadığı temel gerekçesine dayandırdığı karar uyarınca, aynı sandık görevlilerinin görev yaptığı İstanbul ilçelerindeki seçimler geçerli sayılırken, büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yineleneceği belirtildi. YSK Başkanı Sadi Güven, muhalif oy veren üyelerden biri olarak dikkat çekmişti. YSK’nin kararının ardından İBB Başkanlığı koltuğunda 18 gün oturan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edildi, yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kayyım olarak atandı. İptale ilişkin gerekçeli karar 22 Mayıs tarihinde açıklandı. 250 sayfadan oluşan gerekçeli kararda AK Parti’nin sayım döküm cetvellerine ilişkin iddialarına da yer verilirken, gerekçede 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı, 377 adet kısıtlı seçmenin oy kullandığı, 108 sandıkta sayım döküm cetveli bulunmadığı gerekçelerine yer verildi