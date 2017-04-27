YSK üyeleri için soruşturma istendi

Her iki yüksek yargı kurumuna ‘oyunu kullanan vatandaş’ olarak başvuran Avukat İsmail Sami Çakmak, aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay üyesi olan YSK üyeleri hakkında soruşturma yapılarak, cezalandırılmalarını istedi.

Cumhuriyet gazetesinden Işık Kansu'nun haberine göre Avukat Çakmak, Yargıtay ve Danıştay başkanlıklarına ayrı ayrı verdiği şikâyet dilekçelerinde; YSK üyeleri Sadi Güven, Sadi Sarıyıldız, Muharrem Akkaya, Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu, Kürşat Hamurcu, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası, Nakiddin Buğday ve Yunus Aykın’ın son halkoylamasında mühürsüz oy pusulalarının geçerli olacağına ilişkin karar vererek anayasayı, Türk Ceza Kanunu’nu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu hiçe saydıklarını, çiğnediklerini ve bu kararı devlet zoruyla yaşama geçirdiklerini ifade etti.

YSK üyelerinin yasadışı karar ve eylemleriyle, il ve ilçe seçim kurullarını da görev yapamaz hale getirdiklerini, yetki ve görevlerini gasp ettiklerini kaydeden Çakmak, şikâyet dilekçesinde şu saptamada bulundu: “Şikâyet olunanlar, ‘Ben Yargıtay ya da Danıştay üyesi olarak incelediğim, karar verdiğim dosyalarda hukuka, anayasa ve yasalara uygun davranmaktayım’ diyemeyecek bir konuma düşmüşlerdir. Hâkim, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verir. Bu anayasamızın emri ve hükmüdür. YSK’nin söz konusu kararının altına imza koyabilen bir hâkimin bundan böyle hangi kurum ve birimde olursa olsun vereceği bir karar veya altında imzası bulunan bir karar, inandırıcılık açısından tartışmalı olacaktır.” Şikâyet olunanların anayasayı, yasaları bilerek ve isteyerek ihlal ettiklerinin vurgulandığı dilekçede, “Alınmış olan bir karara karşı yargı yoluna gidilemezlik, kararı alanları hukuki sorumluluktan kurtarmaz” denildi ve YSK üyelerinin soruşturularak cezalandırılması istendi.

MİMARLAR ODASI DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Öte yandan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven ve üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde toplanan grup adına açıklama Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş, YSK’nin mühürsüz oy kararıyla adalet sistemine müdahale ederek suç işlediğini belirterek, “Bu nedenle suç duyurusunda bulunacağız. Adalet arıyoruz” diye konuştu.





