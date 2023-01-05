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YSK'da 2023 seçimleri öncesi büyük değişim

YSK'da 2023 seçimleri öncesi büyük değişim
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Henüz resmen ne tarihi ne de Cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğu 2023 seçimleri öncesinde YSK'da başkan Muharrem Akkaya dahil beş üyenin görev süresi doluyor.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kritik bir değişim yaşanacak.

7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan kurulun, başkan dahil 5 üyesinin görev süresi sona eriyor. Bu isimler yerine yeni üyeler seçilecek.

2016'DAN BERİ GÖREVDE

NTV'nin haberine göre görev süresi sona erecek isimlerden biri de YSK Başkanı Muharrem Akkaya.

Akkaya, YSK'da 2016 yılından beri görev yapıyor. YSK Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçi ile üyeler Cengiz Topraktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın'ın da görev süresi 24 Ocak'ta dolacak.

5 YENİ ÜYEDEN SONRA BAŞKAN SEÇİLECEK

Boşalan üyelikler için Yargıtay’dan 3 Danıştay’dan 2 isim seçilecek. Aday olan isimlerden en fazla oyu alanlar YSK üyesi olacak.

5 yeni üyenin seçilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda başkanlık seçimi yapılacak.

11 üye salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçecek.

Etiketler ysk yüksek seçim kurulu seçim seçimler seçim öncesi
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