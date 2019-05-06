YSK'da kritik gün! Kuruldan hangi kararlar çıkabilir?

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifak'ı adayı Ekrem İmamoğlu 13 bin 729 oy farkıyla kazandı.

Ancak seçimlerin ardından AK Parti ve MHP seçim sonuçlarına itirazlarda bulundu.

İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarda gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi.

Saat 14.30'da toplanan kurul itirazları görüşmeye başladı.

Kurul’da ilk olarak dosya üzerinde çalışan üyenin bir sunum yapması daha sonra da AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel’in ilçe seçim kurullarından gelen bilgiler üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Diğer parti temsilcilerinin de görüşlerini sunacağı bu bölümün ardından Kurul müzakerelere geçecek.

Bugün ya da yarın bir karar vermesi beklenen YSK’nın önündeki seçenekler şunlar:

1. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZLAR REDDEDİLEBİLİR

AK Parti ve MHP’nin İstanbul seçimlerinin iptali için yaptığı başvuru yerinde görülmezse Kurul ret kararı verecek. Ret durumunda mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu görevine devam edecek.

2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YENİLENEBİLİR

AK Parti'nin kısıtlı seçmen ve sandık kurulu oluşumlarındaki usulsüzlük iddiasıyla yaptığı iptal başvurusunda sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi istendi. YSK bu talebi yerinde görürse sadece İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verebilir. Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edilecek. Seçimlere kadar belediye başkanlığı için yeni bir isim belirlenecek.

3. İSTANBUL’DAKİ TÜM SEÇİM YENİLENEBİLİR

AK Parti itiraz başvurusunda sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesini istedi, ancak iptal kararı verilmesi durumunda YSK’nın ilçe seçimleri dahil tüm İstanbul seçimini iptal etmesi de mümkün. Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer belediye başkanlarının mazbataları iptal edilecek. Seçimlere kadar belediye başkanlığı için yeni isimler belirlenecek.

İKİ İLÇEDE İPTAL OLABİLİR: MHP İstanbul’un yanı sıra, Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerindeki seçimlerin iptali için başvuru yaptı. YSK bu iki ilçeyle ilgili itirazı kabul edip yeniden seçim kararı verebilir.

İPTAL KARARI ÇIKARSA SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

YSK iptal edilen seçimlerle ilgili 2 Haziran’da yeni seçim kararı aldı. Ancak YSK yeni takvim de belirleyebilir. Bu durumda kararın verildiği tarihten itibaren 60 günlük seçim takvimi bulunuyor. Ancak mevzuata göre bunun 45 güne çekilmesi mümkün. Bu durumda 6 Mayıs’ta karar çıkarsa seçim en erken 30 Haziran’da yapılacak.

YSK KARARLARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

YSK kararları kesin. Kararlara YSK dışında itiraz merci bulunmuyor. Ancak kararın AYM ve AİHM’e taşınabileceğini savunanlar var. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise bunun mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi: “Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHS’nin Ek 1 No’lu Protokolün 3.maddesindeki düzenleme gereği; kapsam ve güç bakımından yeterli yasama yetkisine sahip olmayan yerel yönetim seçimlerini “yasama organı “seçimi kapsamında görmemektedir. Bu hakka yönelik ihlal iddialarının bireysel başvuru konusu yapılabilmesi mümkün değildir. YSK kararlarına karşı, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurulara AYM İnsan hakları sözleşmesinde düzenlenen bir hak olmaması nedeniyle konu bakımdan yetkisizlik kararı verecektir.”



