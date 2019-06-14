YSK'dan 23 Haziran için yeniden bankacılara görev

Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal gerekçelerinden birisi de “Bazı sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyelerin görev yapması” idi; ancak 23 Haziran’da yapılacak seçim için yine kamu görevlisi olmayan banka çalışanlarına tebligat yapıldı. Yaşanan durumdan rahatsız olan banka çalışanları seçimde görev almak istemedi.

İlçe seçim kurullarına başvuran çalışanların dilekçeleri ise reddedildi. Banka çalışanları bu konudaki belirsizliğin çözülmesini istiyor.

Cumhuriyet gazetesinden Kayhan Ayhan'ın haberine göre daha önce bankalar aracılığıyla gönderilen tebligatlar bu kez direkt kişinin kendisine gönderildi. Ulaşılamayan banka çalışanlarına ise ailelerine kadar aranarak ulaşılmaya çalışıldı. 31 Mart’tan bugüne yaşanan gelişmeler üzerine banka çalışanlari ise ilçe seçim kurullarına seçimde görev almamak için dilekçe sundular. Dilekçe sunan çalışanlara ilçe seçim kurulları tarafından aranarak başvurularının reddedildiği söylendi.

Bankalardan biri tarafından aranan ilçe seçim kurulları ise “ölüm” gibi nedenler olmadan çalışanların seçimde görev almaları gerektiğini bildirdi. Yaşanan bu durum üzerine çalışanlar söz konusu bankaların ilgili birimlerine görev almak istemediklerini belirttikleri yazılar gönderdi. 31 Mart’ta yaşananlardan rahatsızlık duyan banka çalışanları seçimlerde görev almak istemediklerini belirterek bu konudaki belirsizliğin çözülmesini istiyor. Görüştüğümüz banka yetkilileri de bu konuda bilgilendirme istediklerini belirterek ortadaki durum nedeniyle çalışanlara konu hakkında bilgi veremediklerini söylediler.



