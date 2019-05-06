YSK'dan ''sandık görevlendirmeleri'' için suç duyurusu

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Kuruldan alınan kararla ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede iptal kararının "sandık kurullarının usulsüz oluşturulması" nedeniyle alındığı kaydedildi.

Bu durumun seçim sonuçlarına etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı verdi.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline ve geri alınmasına karar verildiği bildirildi.