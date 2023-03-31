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YSK'dan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama

YSK'dan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama
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Seçime sayılı günler kala YSK’dan yapılan seçmen kaydı sorgulama işlemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.

YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."

Etiketler ysk seçim sorgulama seçmen
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