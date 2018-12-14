Araç sahipleri dikkat ! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat ! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Türk Telekom, AKN'siz internet fiyatlarını tekrar yayınladı
Türk Telekom, AKN'siz internet fiyatlarını tekrar yayınladı
ATM'lerin açığını yakaladı ve tüm ATM'leri boşalttı
ATM'lerin açığını yakaladı ve tüm ATM'leri boşalttı
Yeni ehliyet ve yeni kimlik için sıra bekleyenler isyan edecek
Yeni ehliyet ve yeni kimlik için sıra bekleyenler isyan edecek
Türkiye artık kaçak akaryakıt mı kullanacak ?
Türkiye artık kaçak akaryakıt mı kullanacak ?
Kar yağışı bitiyor, sağanak yağış geliyor !
Kar yağışı bitiyor, sağanak yağış geliyor !
Dolar ne kadar ? Dalganlanma devam ediyor
Dolar ne kadar ? Dalganlanma devam ediyor
TSK'da büyük FETÖ operasyonu: 219 gözaltı kararı
TSK'da büyük FETÖ operasyonu: 219 gözaltı kararı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Aralık 2018 11:00

YSK'dan yerel seçim için önemli açıklama

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı belirlendi.

YSK'dan yerel seçim için önemli açıklama
A+ A-

YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre YSK, seçimde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için "bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağını" tespit etti.

Seçmenlerin sandık bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacakları, yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

Yerel seçim takvimi Resmi Gazete’deYerel seçim takvimi Resmi Gazete’de

 

AA

ysk , yüksek seçim kurulu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM