YSK'nın tepki çeken ''oy verme süresi'' kararına CHP'den itiraz

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun oyların yüzde 80’ini aldığı ABD ve Kanada’da ikinci tur seçimlerinde oy verme süresinin 4 günden 2'e indirilmesine CHP'den itiraz...

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye’de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için ABD’de bu hafta sonu 2 gün tekrar oy kullanılabileceğini duyurdu. Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, “Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD’de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir” ifadesine yer verildi.

4 GÜNDEN 2 GÜNE İNDİ

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington’daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles’taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 – 22.00’de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğu’na bağlı Long Island ve South Jersey’de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi’ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

YSK BAŞKANI 20 MAYIS DEMİŞTİ

Yener, birinci tur kesin sonuçlarının 19 Mayıs’ta ilan edilmesinin ardından, yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs’ta başlayacağını kaydetmişti.

UZAK MESAFELERİN OLDUĞU ÜLKELERDE OY VERME DAVRANIŞINI ETKİLEYECEK

Reuters diplomasi muhabiri Hümeyra Pamuk da kararın ardından Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Özellikle ABD gibi mesafelerin uzak olduğu bir ülkede oy verme davranışını doğrudan etkileyebilecek, tuhaf bir karar. Birinci turda oy vermek için şehirden şehire saatlerce yol yapan insanlar var. İki güne nasıl sığdırılacak bu yolculuk? Mantıklı bir açıklama gören var mı?” diye sordu.

KANADA’DA DA 2 GÜN

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği de benzer bir duyuru yaparak YSK kararıyla Kanada’da sadece 20-21 Mayıs’ta oy kullanılabileceğini söyledi. Kanada için de ilk sandık bilgilendirilmesinde tarihler 20-24 Mayıs olarak belirlenmişti. Avrupa ülkelerinde ise böyle bir düzenlemeye gidildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI ?

Resmi olmayan sonuçlara göre, ABD’de 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için 51 bin kişi oy kullanırken, Kılıçdaroğlu bu oyların yüzde 80.38’ini aldı. Kılıçdaroğlu, Kanada’da kullanılan 21 bin 589 oyun ise yüzde 79,65’ini aldı.

YURTER ÖZCAN’DAN AÇIKLAMA

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan “Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize.” ifadelerini kullandı.

Yurter Özcan’ın paylaşımı şu şekilde:

Değerli dostlar, ABD’de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 80.3 destek çıktı. Hepinize emekleriniz için teşekkür ederim. 2. Tur oy verme işlemleri bu haftasonu (20 ve 21 Mayıs’ta) yapılacak. Sizlerden tekrar güçlü bir katılım ve destek istiyorum. İyi ki varsınız…

ABD’de oy verme işleminin 5 günden 2 güne düşürülmesi ile ilgili itiraz konusunda CHP YSK Temsilcisi ile irtibata geçtim. Gelişmeleri haber vereceğim.

Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize.