SON DAKİKA
ANKARA'DA DAEŞ OPERASYONU: 64 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Havalimanının yeni taşınma tarihi belli oldu !
Havalimanının yeni taşınma tarihi belli oldu !
Yeni yıla soğukta kar ve yağmur altında gireceğiz ! İşte son hava tahminler
Yeni yıla soğukta kar ve yağmur altında gireceğiz ! İşte son hava tahminler
İptal olan cezalar için geri ödeme tarihi açıklandı
İptal olan cezalar için geri ödeme tarihi açıklandı
Piyasalarda yaprak kıpırdamıyor ! İşte dolar kurunda son durum
Piyasalarda yaprak kıpırdamıyor ! İşte dolar kurunda son durum
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Erdoğan'dan yardımcılarına ve bakanlara maaş kıyağı
Erdoğan'dan yardımcılarına ve bakanlara maaş kıyağı
Kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi
Kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi
New York'ta mavi ışık paniği ! Sırrı çözüldü
New York'ta mavi ışık paniği ! Sırrı çözüldü
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Aralık 2018 09:30

Yüksek Hızlı Tren projelerinde skandal

Sayıştay raporları 9 milyar TL’ye mal olan ve 2019’da hizmete girmesi beklenen yüksek hızlı tren hattında 5 yıl önce belirlenen eksikliklerle ilgili hiçbir tedbir alınmadığını ortaya koydu.

Yüksek Hızlı Tren projelerinde skandal
A+ A-

Sayıştay, TCDD’nin yapımına 2009’da başlanan Ankara-Sivas hızlı tren hattının Kırıkkale-Yerköy kesimi altyapı inşaatına yönelik 2013’te belirlenen eksikliklerle ilgili gerekli tedbirleri almadığını tespit etti.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre yaklaşık 9 milyar TL’ye mal olan ve 2019’da hizmete girmesi beklenen hattaki aksaklıklarla ilgili başlatılan incelemeler takip edilmezken, yüklenici firma tarafında yapılan zemin etüdü çalışmalarının yetersiz olduğu ve zemin klas ile destekleme sisteminden daha ağır bir desteklemenin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Denetçiler, toprak işlerinde kullanılmak üzere temin edilen malzemelerin büyük bölümünün dolguda kullanılamayacağını vurguladı. Hattın toprak işlerinde kullanılmak için gerekli malzemenin ariyet ocağından alınması gerektiğini belirten denetçiler, bunun da demiryolu hattına ilişkin yapılacak kazı miktarında artışa yol açacağını bildirdi. Tüm bu tespitler nedeniyle çalışmaların iş programına uygun yürütülemediğini ve yapım işi devam ederken alternatif güzergah arayışlarına girişildiğini kaydeden denetçiler, “Aksaklıklar, işin süresinin uzamasına ve yapım maliyetinde artışa yol açacak ve ihalenin değerlendirme sonucunu etkileyecek niteliktedir” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, hatta ilişkin tüm proje çalışmalarının ve imalat sürecinin araştırılması gerektiği ifade edildi. Sayıştay’ın 2013 tarihli denetim raporuna yansıyan aksaklıkların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen raporda bildirilen aksaklıklar şöyle sıralandı: “Tüm iş ve işlemlerin bakanlıkça incelettirilmesi, gerekirse soruşturulması talebinin Bakanlık nezdinde takibinin sürdürülmesi”, “İmalat aşamasında kazıdan çıkan malzemenin büyük bir kısmı dolguda kullanılamayacağından ariyet kazısı ödemelerinin yükselmesi durumunun ortaya çıkması”, “Viyadük temellerinde ve tünellerdeki zemin klasları ile mevcut onaylı proje arasında önemli farkların ortaya çıkması”, “Başka bir firmaya yeniden değerlendirme yaptırılmak suretiyle revize edilen kesin projenin, yeterli zemin sondaj çalışmaları yapılmadan hazırlandığının ortaya çıkması.”

Birgün

skandal , yüksek hızlı tren , birgün , birgün gazetesi , yht , sayıştay raporu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM