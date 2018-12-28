Yüksek Hızlı Tren projelerinde skandal

Sayıştay, TCDD’nin yapımına 2009’da başlanan Ankara-Sivas hızlı tren hattının Kırıkkale-Yerköy kesimi altyapı inşaatına yönelik 2013’te belirlenen eksikliklerle ilgili gerekli tedbirleri almadığını tespit etti.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre yaklaşık 9 milyar TL’ye mal olan ve 2019’da hizmete girmesi beklenen hattaki aksaklıklarla ilgili başlatılan incelemeler takip edilmezken, yüklenici firma tarafında yapılan zemin etüdü çalışmalarının yetersiz olduğu ve zemin klas ile destekleme sisteminden daha ağır bir desteklemenin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Denetçiler, toprak işlerinde kullanılmak üzere temin edilen malzemelerin büyük bölümünün dolguda kullanılamayacağını vurguladı. Hattın toprak işlerinde kullanılmak için gerekli malzemenin ariyet ocağından alınması gerektiğini belirten denetçiler, bunun da demiryolu hattına ilişkin yapılacak kazı miktarında artışa yol açacağını bildirdi. Tüm bu tespitler nedeniyle çalışmaların iş programına uygun yürütülemediğini ve yapım işi devam ederken alternatif güzergah arayışlarına girişildiğini kaydeden denetçiler, “Aksaklıklar, işin süresinin uzamasına ve yapım maliyetinde artışa yol açacak ve ihalenin değerlendirme sonucunu etkileyecek niteliktedir” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, hatta ilişkin tüm proje çalışmalarının ve imalat sürecinin araştırılması gerektiği ifade edildi. Sayıştay’ın 2013 tarihli denetim raporuna yansıyan aksaklıkların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen raporda bildirilen aksaklıklar şöyle sıralandı: “Tüm iş ve işlemlerin bakanlıkça incelettirilmesi, gerekirse soruşturulması talebinin Bakanlık nezdinde takibinin sürdürülmesi”, “İmalat aşamasında kazıdan çıkan malzemenin büyük bir kısmı dolguda kullanılamayacağından ariyet kazısı ödemelerinin yükselmesi durumunun ortaya çıkması”, “Viyadük temellerinde ve tünellerdeki zemin klasları ile mevcut onaylı proje arasında önemli farkların ortaya çıkması”, “Başka bir firmaya yeniden değerlendirme yaptırılmak suretiyle revize edilen kesin projenin, yeterli zemin sondaj çalışmaları yapılmadan hazırlandığının ortaya çıkması.”