Yüksek Seçim Kurulu'ndan 5 yılda iki farklı karar !

2014'te itiraz süreci devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi mazbatasını Melih Gökçek'e veren Yüksek Seçim Kurulu, 2019 seçimlerinde İstanbul ve Ankara için bekliyor. 2014'te Mansur Yavaş'ın yaptığı itirazlar reddedilirken AK Parti'nin 2019'ta Ankara ve İstanbul'da aynı itirazlar kabul edildi.

CHP Genel Başkan Yardımıcısı Muharrem Erkek, yaptığı açıklamada Ankara'da resmi olmaylan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş ile AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki arasında 123 bin oy farkı olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Ankara'da 2014 yılında yapılan seçimde fark 30 bindi. Mansur Yavaş ile Melih Gökçek yarışıyordu. Fark 30 bin... Geçersiz oy 140 bin civarlarında. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul'da geçersiz oy sayısı 422 bindi. Her seçimde olur. 2014 Ankara'da fark 30 bin, geçersiz oy 140 bin. Sayın Mansur Yavaş'ın avukatları Ankara'da tüm ilçe seçim kurullarında itiraz ettiler. Hiçbir ilçede geçersiz oylar sayılmadı. YSK'ye sormak istiyoruz, şimdi neden sayılıyor? Ankara'da itiraz süreci tamamlanmadan Sayın Melih Gökçek'e mazbatası verildi. Lütfen biraz ciddiyet. Milletimiz bunu hak ediyor."

2014'TE NELER OLMUŞTU?

CHP, 2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından; oyların yeniden sayılmasıni, iptal edilen oyların da tekrar değerlendirilmesini istemiş, birleştirme tutanaklarına da itiraz etmişti. Ana muhalefet partisi, itirazları İl Seçim Kurulu tarafından reddedilince YSK’ya başvurmuştu. İtiraz süreci devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise beşinci defa seçildiği başkanlık koltuğu için mazbatasını almıştı.

Mansur Yavaş, YSK’ya sunduğu itiraz dilekçesinde Ankara seçimlerinde ‘tam bir kanunsuzluk’ olduğunu öne sürmüştü. YSK bu talebi reddetmişti. YSK’nın, CHP’nin talebini reddetmesi sonrası açıklama yapan Melih Gökçek, "Mansur Yavaş ABD elçisine müracaat etsin, o çözüm bulur" demişti.

2019'DA FARKLI KARAR

2014'te Ankara için bu kararı veren YSK Ankara ve İstanbul'da seçimi CHP adayları kazanınca farklı karar verdi. AK Parti'nin temsilcileri sandık önünde bir itirazda bulunmamasına rağmen YSK Ankara ve İstanbul'un birçok ilçelerinde geçersiz oyların sayılması kararı verdi.