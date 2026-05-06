Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bünyesinde başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. Yapılan oylama sonucunda YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 

YSK'da başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından 6 üye seçildi. 6 üye bugün YSK'da yemin ederek göreve başladı. Ardından YSK Başkan ve Başkan Vekilinin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı. YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta, Başkan Vekilliği'ne İsmail Kalender seçildi.

YSK Başkanı Serdar Mutta, "Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Bizler de bayrağı bugün teslim aldık. Bu görevi hukukun üstünlüğü ve anayasal ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Tüm seçim süreçlerinin seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Bu vesileyle kurulumuzda bugün yapılan seçimin milletimize, Türk demokrasisine ve tüm seçim teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Görev süresi dolan Ahmet Yener ise "Bugün itibarıyla ben ve 5 arkadaşımızın görev süresi sona ermiştir. Bugün seçilen Serdar Mutta Başkan’a ve Başkan Vekilimiz İsmail Kalander Bey'e hayırlı olsun dileklerimi, tüm kurul üyesi arkadaşlarım adına iletiyorum. Ayrıca yemin ederek bugün görevlerine başlayan kurul üyelerimize de bundan sonraki sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize bizlere göstermiş olduğunuz sabır için teşekkür ediyorum. Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Serdar Mutta kimdir?

01.01.1974 tarihinde Kırıkhan/Hatay’da doğmuştur. Kırıkhan Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Konak/İzmir’de Askeri Hakim olarak yapmıştır.

Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan MUTTA; sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

16.07.2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen MUTTA, halen Yargıtay On ikinci Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

07.03.2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” isimli tez çalışmasıyla Yüksek Lisans, 05.06.2021 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuk Ana Bilim Dalında “ Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” isimli tez çalışmasıyla da Doktora çalışmasını tamamlamıştır. İngilizce bilmekte ve İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi adlı eseri Kazancı Yayınlarında yayınlanmış bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

