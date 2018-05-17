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  3. 17 Mayıs 2018 16:48

Yün yastık için gizlenmiş... Bakın ne yakaladılar !

Kırşehir'de bir otomobilde cıva olduğu tahmin edilen madde ele geçirildi.

Yün yastık için gizlenmiş... Bakın ne yakaladılar !
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla  Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaköy kavşağındaki yol uygulamasında Van'dan  Ankara'ya giden otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, arka koltuğun arasına yün yastık içine  gizlenmiş metal küp bulundu.

El konulan ve cıva olduğu değerlendirilen metal küp içindeki 4,91 gram  madde, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine gönderildi.

Otomobilde bulunan M.Y, A.B. ve U.B. gözaltına alındı.

U.B'nin ifadesinde, materyalin kendisine ait olduğunu, Van'dan  aldığını söylediği öğrenildi.

AA

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