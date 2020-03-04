Yunan polisi 10 yaşındaki çocuğu ailesinden ayırdı!

Avrupa'ya gitme hayali kuran Afgan Arapladı ailesi, bir grup göçmenle Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Ancak 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Arapladı ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu bir araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice, başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirildi. O anda ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderildi.

Anne- babası ile kardeşlerinin hayatlarından endişe ettiğini söyleyerek gözyaşı döken Menice Arapladı, "Ailemi çok özlüyorum. Burada herkesin ailesi var, benim yok. Biz onlara ne yaptık? Neden ailemle beni ayırdılar? Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Okumak, eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yunan polisi cep telefonu ve paralarımız ile eşyalarımızı aldı. Yunan Polisi çok kötü davrandı, herkesi dövüyorlar" diye konuştu.

'BİR SURİYELİYİ VURDULAR'

Küçük kız, Yunan Polisi'nin Suriyeli bir göçmeni ateş ederek öldürdüğünü öne sürerek, "Yunan Polisi sürekli şiddet uyguluyor. Yanımda Suriyeli bir kişi Yunan polisi ile kavga etti. Daha sonra o Suriyeliyi alıp götürdüler. İki el silah sesi duydum, bir daha o Suriyeliyi görmedik. Sonra öldüğünü söylediler. Neden öldürdüler? Çünkü o Yunan polisine vurdu, o yüzden öldürdüler. Ailemin bulunmasını istiyorum" dedi.