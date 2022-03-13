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Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'da: Patrikhanede ayine katıldı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'da: Patrikhanede ayine katıldı

Miçotakis’in Başbakan olarak ilk Türkiye ziyareti, İstanbul Rum Patrikhanesi’nde, Patrik Bartholomeos’un yönettiği Ortodoksluk Bayramı Ayini’ne katıldı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Erdoğan'la Miçotakis görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alınacağı duyuruldu.

 PATRİKHANEDE AYİNE KATILDI
Miçotakis’in Başbakan olarak ilk Türkiye ziyareti, İstanbul Rum Patrikhanesi’nde, Patrik Bartholomeos’un yönettiği Ortodoksluk Bayramı Ayini’ne katıldı.

Miçotakis’in ayinden sonra Erdoğan’la görüşmek üzere yola çıkacağı belirtildi.

PATRİKHANE ZİYARETİNİN ÖNEMİ
Miçotakis’in Patrikhane ziyaretinin uluslararası arenada da önemi var.

İstanbul Rum Patrikhanesi, 2019 yılında Rusya’dan ayrılarak bağımsızlık isteyen Ukrayna kilisesine bağımsızlık vermişti.

Bu kararın ardından Rus kilisesi ve Rusya devleti İstanbul Patrikliği’ni tanımadıklarını açıklayarak protesto etmişlerdi.

Miçotakis’in, Patrikhane ziyaretinin Rusya’ya karşı bir mesaj taşıdığı değerlendiriliyor.

Etiketler yunanistan başbakan
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