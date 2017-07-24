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  3. 24 Temmuz 2017 22:56

''Yunanistan çürümeye terk etti''

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Rifat Sait, adalardaki camilerle ilgili açıklama yaptı.

''Yunanistan çürümeye terk etti''
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Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı  Rifat Sait, Ege Denizi'nde 6,5 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili,  "Yunanistan hükümeti, adalardaki camileri restorasyon bahanesiyle çürümeye terk  etti. Yunanlılar Avrupa Birliği fonlarından yararlandıkları halde yıllardır  bölgede hiçbir restorasyon çalışması yapmıyorlar." dedi.

Sait, yaptığı açıklamada, depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda  Cezayirli HASAN Paşa Camisi'nin minaresinin yıkıldığını belirterek, cami ile  ilgili bir süre önce Yunan hükümetinin gerekli izinlerin alınmasına rağmen  restorasyon çalışmalarına başlamadığını ileri sürdü.

Rifat Sait, şu iddialarda bulundu:

"Yunanistan hükümeti, Adalardaki camileri restorasyon bahanesiyle  çürümeye terk etti. Yunanlılar Avrupa Birliği fonlarından yararlandıkları halde  yıllardır bölgede hiçbir restorasyon çalışması yapmıyorlar. Bu bir suç ve  vebaldir. Türkiye’nin 'TİKA marifetiyle onarabiliriz' yardım talebine bile olumlu  yaklaşmıyorlar. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Rodos Adası'nda,  Osmanlı döneminde yapılan camilerin neredeyse tamamı restorasyon gerekçesiyle  yıllardır kapalı tutuluyor."

Depremde hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu'nun ailesine baş sağlığı  dileyen Sait, "İstanköy Adası depreminde vefat eden İzmirli Sinan Kurtoğlu için  Yunan hükümeti sorumludur, tazminat gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Kos Adası yerine İstanköy isminin kullanılması gerektiğini belirten  Sait, şunları kaydetti:

"Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 12 Adalar içinde yer alan 120  bin nüfuslu Rodos'ta 5 bin soydaşımız  yaşıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de  fethettiği ada, yüzlerce yıl devam eden Osmanlı hakimiyetinin izlerini taşıyor.  Adada onlarca Osmanlı eseri bulunuyor. Maalesef Yunanistan'ın en önemli turizm  kaynaklarından biri olan adada, Pargalı İbrahim Paşa Camisi, Hafız Ahmet Ağa  Kütüphanesi ve çeşmeler dışındaki bütün Osmanlı eserlerinin ziyaret edilmesine  izin verilmiyor. Osmanlı döneminde inşa edilen Ağa, Bab'ı Mesdud, Borazani Baba,  Girit, Hamza Bey, Hurmalı, Murat Reis, Muradiye, Recep Paşa, Salakos köyü, Sultan  Mustafa ve Şadırvan camileri yıllar süren sözüm ona restorasyon çalışmalarının  bitmemesi sebebiyle ibadete kapalı tutuluyor ve turistlerin buraları ziyaret  etmesine de izin verilmiyor. Bu restorasyonlar asla bitirilmeyecek."

AA

restorasyon , yunanistan , ada , rifat sait
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