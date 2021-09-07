Yunanistan ölüme itti; Türkiye kurtardı
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3 Eylül saat 18.10'da Foça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 74 kaçak göçmeni kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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