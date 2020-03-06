Yunanistan ölüme terk etti, Sahil Güvenlik kurtardı

Edinilen bilgiye göre; Didim açıklarından lastik botlarla Yunanistan’a geçmeye çalışan iki lastik botta bulunan 83 düzensiz göçmen, zorlu hava şartları nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri iki lastik bottan birinin battığını tespit etmesinin ardından olaya müdahale etti.

Denize düşen düzensiz göçmenleri bota alan ekipler, 5’i kadın, 7’si çocuk 14 kişiyi ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. 14 kişinin arasında bulunan bir çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Didim Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan düzensiz göçmenlerden 9’u Didim Marinaya götürüldü.

Faciadan kurtarılan göçmen çocuklar ise basın mensuplarına botlarının Yunan botu tarafından batırıldığını ve üzerlerine benzin döküldüğünü ifade ettiler.