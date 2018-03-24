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  3. 24 Mart 2018 14:02

Yunanistan şaşırttı ! FETÖ'cülere operasyon

Yunanistan ABD vatandaşı 3 Türk asıllı FEETÖ üyesini sınır dışı etti.

Yunanistan şaşırttı ! FETÖ'cülere operasyon
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Yunanistan'da FETÖ’ye karşı önemli operasyon düzenlendi.ABDvatandaşı 3 Türk asıllı FETÖ üyesi ülkeye alınmadı sınır dışı edildi

Kathimerini Gazetesi'nin haberine göre, FETÖ üyesi Türk asıllı 3 ABD vatandaşı ABD’den uçakla gelip Yunanistan’a giriş yapmak istedi. Ancak Yunan polisi ülkeye girişlerini yasakladı. Bu 3 Türk asıllı ABD vatandaşının esas amaçlarının Yunanistana gelmek isteyen başka FETÖ üyelerine yardım etmek olduğu belirtildi. Kathimerini, “Yunanistana sığınmak isteyen FETÖ’cülerin gizli planı başlığını kullanarak haberi servis etti.

3 ABD vatandaşı Atina Eleftherios Venizelos Havalimanına vardılar. Ancak Yunan polisleri ulusal güvenlik sebepleri ile ülkeye girişleri yasakladı ve ABD ye dönmek zorunda kaldı. Türk asıllı 3 ABD vatandaşı Real Estate yatırımcısı ve aynı zamanda Sivil toplum kuruluşu üyeleri oldukları tespit edildi. Yunanistana yatırım yapma bahanesiyle giriş yapmak istediler ve mülteciler için ev ve daireler almak istediklerini gösterdiler. Ancak Yunan polisi havalimanında bu 3 ABD vatandaşını sorguladı.

Gazeteye göre hepsi FETÖ üyesi olduklarını kabul etti ve Yunan polisine göre esas amaçları Yunanistan’a gelen FETÖ üyelerine altyapı oluşturmaktı. Yunan gazetesine göre ülkenin istihbarat teşkilatı konu hakkında polise bilgi sunmuştu. 3 ABD vatandaşı ülkeye alınmadı ve Emirates şirketinin uçuşu ile New York’a geri gönderildi. Konu hakkında Yunan hükümetinin bilgilendirildiği aktarıldı.

İHA

sınır dışı , yunanistan , fetö
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