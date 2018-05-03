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  3. 03 Mayıs 2018 13:23

Yunanistan sınırında gözaltına alınan Türk'ün cezası belli oldu

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik, Yunan mahkemesince 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırıldı.

Yunanistan sınırında gözaltına alınan Türk'ün cezası belli oldu
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Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı çalışması yapan kepçe operatörü Musa Alerik (38), dün tampon bölgeden dönmek isteyince Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmış, kepçesine el konulmuştu. Türk işçinin bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduğu, daha sonra da Orestiada kentine götürüldüğü öğrenilmişti.

KARAR BELLİ OLDU

Alerik, bugün çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi. Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

DHA

kepçe operatörü , yunanistan
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